Mini-Partei Volt triumphiert bei Europawahl: Doch wofür steht sie eigentlich?

Mit der markanten Farbe Lila warb Volt im Wahlkampf für seine Themen. © dpa/Fabian Sommer

Gegründet wurde Volt einst 2017 als eine Reaktion auf den Brexit und den zunehmenden Rechtsextremismus in Europa. Sie bezeichnet sich selbst als erste "paneuropäische Partei". Was das heißt? Anders als CDU, SPD, Grüne und Co. ist Volt nicht nur in Deutschland aktiv, sondern in mittlerweile 31 europäischen Ländern.

"Unsere Vision ist ein demokratischeres und transparentes Europa, das Verantwortung für uns übernimmt", beschreibt Volt selbst seine Ziele.

"Wir wollen ein starkes Europaparlament, das Gesetze vorschlagen kann und einen europäischen Ministerpräsidenten wählt, der sich vor unseren Volksvertretern verantworten muss. (Und) wir wollen eine echte europäische Regierung, die im Interesse aller Europäerinnen und Europäern handelt."

Aussagen, die anzukommen scheinen. Die 2,6 Prozent bedeuten künftig drei deutsche Sitze im Europaparlament und 1,9 Prozent mehr als noch bei der letzten Wahl vor fünf Jahren.