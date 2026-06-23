Zum Album-Release: Finch schmeißt Gratis-Tankstellen-Party in Berlin

Berlin - Abfahrt! Nach BHZ, Ikkimel (29) und Ski Aggu (28) lockt der nächste Rapstar mit einem Gratis-Konzert die Massen an . Diesmal nach Hellersdorf. Kurz vor seinem Auftritt in der Alten Försterei schmeißt Finch (36) schon diesen Freitag eine Tankstellen-Party.

Finch (36) hat sich für seine Fans etwas Besonderes einfallen lassen. © Daniel Karmann/dpa

Wie beim Skibrillenträger zuletzt in Neukölln dürfte es vor allem rund um den Parkplatz voll werden. Apropos parken: Die Autos sollen am besten gleich zu Hause gelassen werden.

"Das ist ganz wichtig. Ihr könnt euch vorstellen, dass auf eine Tankstelle nur 20 Autos passen. Ich hoffe aber, dass mehr als 20 Leute kommen", so der "Onkelz Poster"-Interpret in seiner Instagram-Story. "Wir wollen nicht, dass da dann weniger Platz ist."

Seine Fans sollen daher auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Los geht es bei der HEM-Tankstelle an der Riesaer Straße 121 um 18 Uhr.

Der Grund für das Gratis-Open-Air: Am Freitag erscheint sein neues Album "Außenseiter Spitzenreiter".