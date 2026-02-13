Wegen Porno-Druck: Reality-Star macht drastische Intim-OP

Berlin - Lippen aufspritzen, Nase korrigieren, Po vergrößern - Reality-Sternchen Melody Haase (32) macht vor kaum einer Schönheits-OP Halt. Die Porno-Industrie hat sie dabei zu einem besonders intimen Eingriff verleitet.

Melody Haase (32) sitzt regelmäßig beim Beauty-Doc. © ZDF/Matthias Knebl

Wie Melody in der zweiteiligen ZDF-Dokureihe "Make me beautiful - Perfekt um jeden Preis" verrät, habe die Erotikbranche sie dazu bewegt, sich die Schamlippen verkleinern zu lassen.

"Die waren mir nämlich ein bisschen zu groß, da habe ich mich geschämt", so die 32-Jährige.

Im Zuge eines zweiten Brazilian Butt Lifts machte sie kurzen Prozess und ließ sich die überschüssige Haut direkt mit abschnippeln.

Dem Ganzen voraus ging eine über die Zeit wachsende Unsicherheit.

Männer hätten sich zwar nie daran gestört, doch in Pornos war ihre Schamlippen-Form quasi nicht vertreten. "Und dann habe ich mich immer gefühlt, als würde etwas mit mir nicht stimmen", verrät sie dem ZDF.