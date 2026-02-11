Verbotene Einreise! Frau wird am BER zurück in Heimatland geschickt
Berlin - An deutschen Flughäfen kümmert sich die Bundespolizei unter anderem um illegale Einreisende. Ein mit Kamera begleiteter Fall beschreibt nun, weshalb genau eine Einreise in die Bundesrepublik verboten ist.
Eine Frau, die gerade aus dem serbischen Belgrad im Berliner Flughafen BER gelandet ist, macht unschlüssige Angaben und hat ein verdächtiges Ausweisdokument dabei. "Man war sich sehr unsicher, ob die Angaben reichen, sie einreisen zu lassen oder nicht", berichtet der Kontroll- und Streifenbeamte Richard in der DMAX-Sendung "Bundespolizei 24/7".
Eine visafreie Einreise nach Deutschland ist lediglich für maximal 90 Tage innerhalb von 180 Aufenthaltstagen erlaubt. Außerdem müssen Reisende einen bereits gebuchten Rückflug und eine Unterkunft während des Aufenthalts nachweisen, dazu auch noch entsprechend viel Bargeld mit sich führen - etwa 50 Euro pro Tag.
Die betroffene Frau möchte ihre bereits in Berlin lebende Familie - Ehemann, Söhne, Tochter und Enkel - besuchen, am liebsten ebenfalls dauerhaft in der Hauptstadt bleiben, strebt also einen Aufenthaltstitel an.
Dafür fehlt ihr aber das notwendige nationale Visum, eine gültige Krankenversicherung und ausreichend Bargeld.
Bundespolizei 24/7 (DMAX): Frau wird zurück nach Serbien geschickt
Mit ihren vorhandenen 40 Euro wird das allerdings nichts. "Wer bis zu drei Monate in Deutschland bleiben möchte und nur 40 Euro in bar vorzeigen kann, wird in Deutschland nicht weit kommen."
Außerdem macht ihr neu ausgestellter Pass Probleme, bei dem es sich möglicherweise nicht um ein Originaldokument handelt.
Die Frau muss zurück nach Serbien, dort in der deutschen Botschaft den Aufenthaltstitel beantragen. "Das ist die einzige Möglichkeit, wenn Sie bei ihrem Mann und Ihren Kindern leben wollen", sagt ein Polizist.
Neue Folgen "Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit" werden immer montags ab 21.15 Uhr auf DMAX ausgestrahlt und sind anschließend in der Mediathek abrufbar. Bei discovery+ laufen sie jeweils eine Woche vorher.
Titelfoto: DMAX