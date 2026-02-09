"Habe noch nie im Leben in Müllbeutel gepinkelt": Reality Queens lost im Dschungel

Kolumbien - Kreischalarm im Dschungel: "Reality Queens" geht in die zweite Runde. Zwölf Kandidatinnen tauschen ihren glamourösen Alltag gegen Insekten, Schlamm und Schweiß und kämpfen um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Im Loser-Camp angekommen müssen die Promi-Damen zunächst ihre eigene Toilette aufbauen. Keine leichte Sache ...

Kader Loth (53, vorn) marschiert mit den anderen Teilnehmerinnen durch den Dschungel. © RTL

Vor allem Christina "Shakira" Rusch hat da so ihre Probleme: "Männer machen alles für mich. Auch wenn ich Single bin, ich weiß, wen ich anrufen muss. Ich tanke nicht mal mein Auto selbst."

Dass es im Dschungel keine richtige Toilette gibt, kann die 27-Jährige kaum fassen: "Ich hab noch nie in meinem Leben in einen Müllbeutel gepinkelt." Für die kommende Zeit wird dies aber die einzige Möglichkeit für die Promi-Ladys sein, ihr Geschäft zu verrichten.

Paulina Ljubas (29) hingegen zeigt direkt ihre Survival-Skills. Mithilfe eines Steins zündet sie ein Streichholz an und macht für alle ein Lagerfeuer. Ginger Wollersheim (39), Noch-Frau von TV-Star Bert Wollersheim (74), beweist ebenfalls Köpfchen und zeigt stolz ihr Mitbringsel von zu Hause: ein Gewürzglas.

"Woher wusstest du, dass wir hier kochen?", ist Reality-Ikone Kader Loth (53) fasziniert von Gingers Weitsicht. "Die ist hier vorbereitet hergekommen und das finde ich toll."