"Habe noch nie im Leben in Müllbeutel gepinkelt": Reality Queens lost im Dschungel
Kolumbien - Kreischalarm im Dschungel: "Reality Queens" geht in die zweite Runde. Zwölf Kandidatinnen tauschen ihren glamourösen Alltag gegen Insekten, Schlamm und Schweiß und kämpfen um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Im Loser-Camp angekommen müssen die Promi-Damen zunächst ihre eigene Toilette aufbauen. Keine leichte Sache ...
Vor allem Christina "Shakira" Rusch hat da so ihre Probleme: "Männer machen alles für mich. Auch wenn ich Single bin, ich weiß, wen ich anrufen muss. Ich tanke nicht mal mein Auto selbst."
Dass es im Dschungel keine richtige Toilette gibt, kann die 27-Jährige kaum fassen: "Ich hab noch nie in meinem Leben in einen Müllbeutel gepinkelt." Für die kommende Zeit wird dies aber die einzige Möglichkeit für die Promi-Ladys sein, ihr Geschäft zu verrichten.
Paulina Ljubas (29) hingegen zeigt direkt ihre Survival-Skills. Mithilfe eines Steins zündet sie ein Streichholz an und macht für alle ein Lagerfeuer. Ginger Wollersheim (39), Noch-Frau von TV-Star Bert Wollersheim (74), beweist ebenfalls Köpfchen und zeigt stolz ihr Mitbringsel von zu Hause: ein Gewürzglas.
"Woher wusstest du, dass wir hier kochen?", ist Reality-Ikone Kader Loth (53) fasziniert von Gingers Weitsicht. "Die ist hier vorbereitet hergekommen und das finde ich toll."
Kader Loth überzeugt mit ihren Sprichwort-Künsten - nicht
Nicht ganz so toll ist dagegen Kaders Wissen über deutsche Sprichwörter. Denn im ersten Spiel müssen die zwölf Kandidatinnen so viel Wasser wie möglich in den jeweiligen Behälter ihres Teams schöpfen und dabei Lebensweisheiten vervollständigen.
Als Moderator Twenty4Tim (25) wissen will: "Lieber den Spatz in der Hand als die ...", ergänzt die 53-Jährige selbstsicher: "... als die Taube auf der Hand!" Zwar lässt der TikToker die Antwort gelten, falsch war sie aber trotzdem.
Kader kann zu ihrem Sprichwort-Fail nur so viel sagen: "Naja, wer zuerst malt, kommt zuerst an."
Die erste Folge der 2. Staffel "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. Immer montags erscheint eine neue Episode.
Titelfoto: Bildmontage: RTL (2)