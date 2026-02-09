 1.058

"Habe noch nie im Leben in Müllbeutel gepinkelt": Reality Queens lost im Dschungel

In der ersten Folge der 2. Staffel von Reality Queens kommen die zwölf Kandidatinnen erstmals in Kolumbien an. Vor allem Christina Shakira hat so ihre Probleme.

Von Karolin Wiltgrupp

Kolumbien - Kreischalarm im Dschungel: "Reality Queens" geht in die zweite Runde. Zwölf Kandidatinnen tauschen ihren glamourösen Alltag gegen Insekten, Schlamm und Schweiß und kämpfen um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Im Loser-Camp angekommen müssen die Promi-Damen zunächst ihre eigene Toilette aufbauen. Keine leichte Sache ...

Kader Loth (53, vorn) marschiert mit den anderen Teilnehmerinnen durch den Dschungel.
Kader Loth (53, vorn) marschiert mit den anderen Teilnehmerinnen durch den Dschungel.  © RTL

Vor allem Christina "Shakira" Rusch hat da so ihre Probleme: "Männer machen alles für mich. Auch wenn ich Single bin, ich weiß, wen ich anrufen muss. Ich tanke nicht mal mein Auto selbst."

Dass es im Dschungel keine richtige Toilette gibt, kann die 27-Jährige kaum fassen: "Ich hab noch nie in meinem Leben in einen Müllbeutel gepinkelt." Für die kommende Zeit wird dies aber die einzige Möglichkeit für die Promi-Ladys sein, ihr Geschäft zu verrichten.

Paulina Ljubas (29) hingegen zeigt direkt ihre Survival-Skills. Mithilfe eines Steins zündet sie ein Streichholz an und macht für alle ein Lagerfeuer. Ginger Wollersheim (39), Noch-Frau von TV-Star Bert Wollersheim (74), beweist ebenfalls Köpfchen und zeigt stolz ihr Mitbringsel von zu Hause: ein Gewürzglas.

Nur noch zwei Folgen: "Wer weiß denn sowas?" fliegt schon wieder aus dem Programm
TV & Shows Nur noch zwei Folgen: "Wer weiß denn sowas?" fliegt schon wieder aus dem Programm

"Woher wusstest du, dass wir hier kochen?", ist Reality-Ikone Kader Loth (53) fasziniert von Gingers Weitsicht. "Die ist hier vorbereitet hergekommen und das finde ich toll."

Selbstständig etwas aufzubauen, gehört nicht zu Christinas (27, l.) Stärken.
Selbstständig etwas aufzubauen, gehört nicht zu Christinas (27, l.) Stärken.  © RTL
Gina-Lisa Lohfink (39, M.) reagiert entgeistert, als es plötzlich für beide Teams ins Loser-Camp geht.
Gina-Lisa Lohfink (39, M.) reagiert entgeistert, als es plötzlich für beide Teams ins Loser-Camp geht.  © RTL

Kader Loth überzeugt mit ihren Sprichwort-Künsten - nicht

Die Reality-Ikone ist begeistert von Ginger Wollersheims (39, l.) vorausschauendem Handeln.
Die Reality-Ikone ist begeistert von Ginger Wollersheims (39, l.) vorausschauendem Handeln.  © RTL

Nicht ganz so toll ist dagegen Kaders Wissen über deutsche Sprichwörter. Denn im ersten Spiel müssen die zwölf Kandidatinnen so viel Wasser wie möglich in den jeweiligen Behälter ihres Teams schöpfen und dabei Lebensweisheiten vervollständigen.

Als Moderator Twenty4Tim (25) wissen will: "Lieber den Spatz in der Hand als die ...", ergänzt die 53-Jährige selbstsicher: "... als die Taube auf der Hand!" Zwar lässt der TikToker die Antwort gelten, falsch war sie aber trotzdem.

Kader kann zu ihrem Sprichwort-Fail nur so viel sagen: "Naja, wer zuerst malt, kommt zuerst an."

Bizarrer Stückelmord in Leipzig: "Das Besondere waren nicht nur die abgetrennten Arme"
TV & Shows Bizarrer Stückelmord in Leipzig: "Das Besondere waren nicht nur die abgetrennten Arme"

Die erste Folge der 2. Staffel "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. Immer montags erscheint eine neue Episode.

Titelfoto: Bildmontage: RTL (2)

Mehr zum Thema TV & Shows: