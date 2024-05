Wen meint das Model nur? Cora Schumacher völlig aufgelöst!

Köln - Es ist still geworden um Cora Schumacher (47). Das Model war Anfang des Jahres aufgrund des " Dschungelcamps " in aller Munde, doch anschließend meldete es sich nicht mehr zu Wort - bis jetzt!

Cora Schumacher (47) hat sich mit kryptischen Zeilen zu Wort gemeldet. © Bildmontage: Instagram/coraschumacher (Screenshots)

Denn jetzt hat Cora mit kryptischen Zeilen wieder auf sich aufmerksam gemacht.

"Kennt ihr das Gefühl, wenn der Boden unter euren Füßen plötzlich nachgibt und ihr in die Dunkelheit stürzt, verraten von den Menschen, die euch am nächsten stehen sollten?", will die Ex-Frau von Motorsport-Experte Ralf Schumacher (48) von ihren rund 327.000 Instagram-Followern wissen.

Während sie weinend im Auto sitzt, schreibt sie weiter: "Diese lähmende Erkenntnis, dass niemand an euch glaubt und euch fallen lässt wie ein Blatt im Sturm? Der Schmerz der Enttäuschung ist eine mächtige Kraft, die uns niederdrückt, aber auch lehrt, unsere eigene Stärke zu finden."

Wen der Reality-Star damit ansprechen will, ist nicht klar. Und auch in einem weiteren Videomitschnitt klärt die frühere Schwägerin von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (55) nicht auf, was es damit auf sich hat.

Das Einzige, was man sieht: Cora schaut mit einem verheulten Gesicht in die Ferne und wischt sich hin und wieder die Tränen aus dem Gesicht.