Wer soll denn jetzt noch entertainen? "Promi Big Brother"-Zuschauer schmeißen TV-Ikone raus

Die Zeit bis zum "Promi Big Brother"-Finale wird kürzer - und damit auch die Geduldsfaden der Bewohner. Am Freitagabend geht Michael Naseband an die Decke.

Von Annika Rank

Köln - Die verbleibende Zeit bis zum "Promi Big Brother"-Finale wird immer kürzer - und damit auch die Geduldsfaden und Zündschnüre der Bewohner. In der zwölften Folge am Freitagabend geht selbst Michael Naseband (60) an die Decke. Und seine Widersacherin? Die muss postwendend die Segel streichen.

DIE Entertainerin Désirée Nick (69) muss die Show verlassen. © Joyn Am Ende entscheidet es sich ausgerechnet zwischen den beiden Entertainment-Ikonen schlechthin: Désirée Nick (69) zieht gegen ihren Freund Harald Glööckler (60) den Kürzeren und wird von den Zuschauern nach Hause geschickt. Bei der Verkündung sind die Freudenschreie aus der Musterwohnung nicht zu überhören. "Guck mal, wie die jubeln. Sie sind am Ziel, es ist alles so aufgegangen wie von den anderen nach den ersten zehn Minuten geplant", ist Désirée not amused. Nach ihrem Exit zeigt sie sich allerdings verhältnismäßig versöhnlich, habe demnach "keinen Hals" auf die verbliebenen Bewohner. Trotzdem hoffe sie auf die baldige Sprengung der Männer-Allianz: "Es ist absehbar, dass großes Elend bevorsteht", lautet ihre düstere Prognose. Promi Big Brother Harald Glööckler will als Untoter durch die Ewigkeit geistern Und wie steht sie zu ihrer Zeit bei "Promi Big Brother"? Bereut sie irgendetwas? "Keine Entschuldigungen für irgendetwas", zeigt sich die Grande Dame gewohnt kämpferisch. "No apologies."

Harald Glööckler (60) kommt nochmal mit einem blauen Auge davon. © Joyn

Die Freundschaft der beiden wird aber wohl auch diese Trennung verkraften. © Joyn

Promi Big Brother: Stress zwischen den Oldies