Sarah-Jane Wollny zieht Fazit: Bereut sie etwas nach ihrem "Promi Big Brother"-Exit?

Sarah-Jane Wollny hat im Gespräch mit TAG24 verraten, wie sie sich nach ihrem Rausschmiss bei "Promi Big Brother" fühlt und ob sie etwas bereut.

Von Jonas Reihl

Köln - Am zehnten Tag war das TV-Abenteuer bei "Promi Big Brother" für Sarah-Jane Wollny (27) vorbei - und das, obwohl sie nur Minuten vorher freiwillig auf einen Nominierungsschutz verzichtete. TAG24 verrät sie nun exklusiv, warum sie ihre Entscheidung dennoch nicht bereut.

Musste die Promi-WG an Tag zehn verlassen: Sarah-Jane Wollny (27). © © Joyn Kurz vor dem Exit stand die 27-Jährige vor der Wahl: Sie hätte sich vor dem Rauswurf schützen können, im Gegenzug wäre allerdings der Gruppen-Einkauf flöten gegangen und alle ihre Mitbewohner hätten mit leerem Magen vorliebnehmen müssen. Während viele Kandidatinnen und Kandidaten das wohl liebend gern und ohne mit der Wimper zu zucken in Kauf genommen hätten, blieb Sarah-Jane standhaft - und schlug das unmoralische Angebot aus. "Ich bereue die Entscheidung nicht, den Nominierungsschutz nicht angenommen zu haben - weil das nicht ich gewesen wäre", beteuert sie einen Tag später im Gespräch mit TAG24. Sie habe schlicht nicht gewollt, "dass jemand hungernd ins Bett gehen muss", und dafür auch in Kauf genommen, am Ende selbst die Koffer packen zu müssen.

Für Laura Lettgen (30, l.) war der Auszug ihrer "Bestie" ein herber Rückschlag. © © Joyn

Sarah-Jane Wollny zufrieden mit ihrem Auftritt bei "Promi Big Brother"