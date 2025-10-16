Sarah-Jane Wollny zieht Fazit: Bereut sie etwas nach ihrem "Promi Big Brother"-Exit?
Köln - Am zehnten Tag war das TV-Abenteuer bei "Promi Big Brother" für Sarah-Jane Wollny (27) vorbei - und das, obwohl sie nur Minuten vorher freiwillig auf einen Nominierungsschutz verzichtete. TAG24 verrät sie nun exklusiv, warum sie ihre Entscheidung dennoch nicht bereut.
Kurz vor dem Exit stand die 27-Jährige vor der Wahl: Sie hätte sich vor dem Rauswurf schützen können, im Gegenzug wäre allerdings der Gruppen-Einkauf flöten gegangen und alle ihre Mitbewohner hätten mit leerem Magen vorliebnehmen müssen.
Während viele Kandidatinnen und Kandidaten das wohl liebend gern und ohne mit der Wimper zu zucken in Kauf genommen hätten, blieb Sarah-Jane standhaft - und schlug das unmoralische Angebot aus.
"Ich bereue die Entscheidung nicht, den Nominierungsschutz nicht angenommen zu haben - weil das nicht ich gewesen wäre", beteuert sie einen Tag später im Gespräch mit TAG24.
Sie habe schlicht nicht gewollt, "dass jemand hungernd ins Bett gehen muss", und dafür auch in Kauf genommen, am Ende selbst die Koffer packen zu müssen.
Sarah-Jane Wollny zufrieden mit ihrem Auftritt bei "Promi Big Brother"
Vielleicht auch deswegen zeigt sich die Wollny-Tochter durchaus zufrieden mit ihrem Abschneiden bei der "Mutter aller Realityshows": "Mir geht's super. Die Nacht war ganz entspannt", sagt sie. Natürlich hätte sie das Format gerne länger durchgezogen, traurig wegen des Exits sei sie aber nicht. "Am Ende des Tages hat es nicht gereicht und die Zuschauer haben so entschieden."
Interesse an einem klärenden Gespräch unter vier Augen mit einem anderen Teilnehmer oder einer anderen Teilnehmerin, etwa mit Dauer-Kontrahentin Doreen Dietel (51), habe sie aber nicht. "Selbst, wenn ich mit jemandem nicht fein bin, ist die Person mir dann nicht so wichtig, dass ich ein klärendes Gespräch haben will", meint die 27-Jährige.
Ohnehin steht für sie nun erst einmal ihr Job als examinierte Altenpflegerin im Fokus. Denn die Wollny-Tochter hat noch Großes vor und träumt von einem eigenen Pflegedienst. Dafür hätte sie auch die "Promi Big Brother"-Gewinnsumme von 100.000 Euro genutzt, erklärt sie. Doch auch ohne den Jackpot ist für sie klar: "Das Ziel verfolge ich immer noch!"
Ob man sie in Zukunft noch in weiteren TV-Sendungen sehen wird, ist noch offen. Es komme auf das Format an, betont die 27-Jährige. Beim passenden Angebot sei dann auch die Teilnahme an einer Dating-Show für sie denkbar: "Wenn ich es in dem Moment fühle, dann ja. Wenn nicht, dann nicht. Das werde ich ganz spontan entscheiden. Mal schauen, wo mich mein Weg hinführt."
Titelfoto: © Joyn