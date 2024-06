"Wie ein OnlyFans-Account": Sandy Meyer-Wölden entsetzt von Fotos dieser Person

"Olli, ich war so schockiert – das war wie ein OnlyFans-Account", so die Wahl-Amerikanerin offen und ehrlich.

Neben dem Nachwuchs mit dem Model hat der Komiker auch noch zwei Kinder mit Noch-Ehefrau Amira Pocher (31, l.) © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Die 41-Jährige betont: "Ich musste das erst mal für mich verarbeiten, dass das der gleiche Mensch ist, der unseren Kindern ab und zu mal Nachhilfe gibt."

Für Olli sei das hingegen ein relativ normaler Instagram-Account.

Deshalb greift Sandy nochmal ein: "Ja, ich habe gesagt, gefühlt ist das wie ein OnlyFans-Account. Die kann sich ja gleich nackt zeigen, so wenig Stoff, wie sie trägt. Ich sag’ mal so, wenn unsere Tochter so rumspringen und sich so zeigen würde …"

Der Kölner Komiker sieht das anders. "Da wäre ich stolz auf sie. Da bin ich so Heidi-Klum-mäßig unterwegs", erklärt Olli - allerdings ironisch und führt aus: "Ich möchte gerne meine Tochter als Sexualobjekt sexualisiert haben, da habe ich total Spaß dran."

Seine Ex hingegen hoffe, dass es dazu nicht komme.