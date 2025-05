Wie viel dieser OnlyFans-Star pro Monat für seine Beine ausgibt, ist einfach irre

USA - Ein OnlyFans-Model ist für seine langen Beine berühmt, diese sind auch seine Haupteinnahmequelle - doch was die Frau jeden Monat an Pflege für ihre Stelzen ausgibt, ist unglaublich!

Alles in Kürze

Marie Temara (30) gibt jeden Monat über 4000 Euro für ihre Beine aus. © Screenshot/Instagram/marietemara

Die 1,91 Meter große Marie Temara (30) verdient jedes Jahr mehrere Millionen Dollar mit ihrem Content über ihre Beine.

Und damit diese immer gut aussehen, so die New York Post, gibt sie über 4400 Euro für ihr Markenzeichen aus - jeden Monat!

"Meine langen Beine sind meine Geldmaschine, jeder fantasiert über sie", erklärte die Brünette.

Sie erzählt weiter, dass sie bis zu fünfmal im Monat spezielle Behandlungen - darunter Massagen, um ihre Muskeln zu straffen, und "Bein-Facials", um Makel zu entfernen - für ihre Stelzen über sich ergehen lässt.

"Ich will sie so lange wie möglich sauber und schön halten", so Marie. Sogar auf einige Sportarten verzichtet die 30-Jährige - zu groß ist die Angst vor Verletzungen.