Mandy Moore nach Unfall stinksauer: "Was für ein Mensch macht so etwas!?"

Pasadena (USA) - Mandy Moore (41) meldete sich am Freitag mit erschreckenden Nachrichten bei ihren Fans: Sie war in einen Autounfall verwickelt worden. Auf Instagram machte die "Nur mit dir"-Schauspielerin ihrem Ärger darüber Luft.

Mandy Moore (41) machte ihrem Ärger auf Instagram Luft. © Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie die Musikerin ("When Will My Life Begin") in einer Insta-Story erklärte, war ihr und ihrer Familie kürzlich nämlich ein Fahrzeug hinten aufgefahren.

Erschrocken fuhren die Moores rechts ran, um auszusteigen, sich den Schaden anzusehen und mit der Unfallverursacherin zu sprechen.

Doch zum Entsetzen des Hollywood-Stars machte sich diese einfach aus dem Staub!

Eine Tatsache, die der 41-Jährigen aktuell übel noch immer aufstößt. Kurzerhand richtete sie einige harte Worte auf Instagram an die Übeltäterin.

"An die Frau, die mir und meiner Familie hinten aufgefahren und dann davon gerast ist, als wir aussteigen wollten: Ich hoffe, dass dich das Karma finden wird!", wetterte sie.