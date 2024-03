Zoë Kravitz scherzt über Rockstar-Vater Lenny: "Wahrscheinlich deine längste Beziehung"

Los Angeles - Rocklegende Lenny Kravitz (59) bekam seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame. Tochter Zoë Kravitz (35) nutzte die Gelegenheit, in ihrer Rede einige amüsante Spitzen einzubauen - angefangen mit dem Modegeschmack ihres berühmten Vaters.

"Lenny Kravitz, ich habe das Vergnügen, dich seit langer Zeit zu kennen, und ich muss sagen, deine Tochter zu sein, war eines der größten Abenteuer meines Lebens", begann die 35-Jährige. "Da du so jung warst, als ich geboren wurde, sind wir in vielerlei Hinsicht zusammen aufgewachsen."

Den 2.774. Stern auf dem Weg vor dem historischen Capitol Records Tower in Los Angeles ( USA ) kann Grammy-Gewinner Lenny Kravitz seit Dienstag (Ortszeit) sein Eigen nennen. Im Rahmen der Zeremonie kamen einige wichtige Menschen in seinem Leben zu Wort. Darunter auch sein einziges Kind, Zoë Kravitz.

Für ihre gekonnten Spitzen erntete Zoë Kravitz Applaus von ihrem Vater Lenny. © VALERIE MACON/AFP

Im Publikum brach Gelächter aus und auch Lenny Kravitz konnte sich einen Lacher nicht verkneifen. Seine Tochter ergänzte währenddessen: "Meinem Vater zufolge ist es kein Hemd, wenn es nicht deine Brustwarzen entblößt."

Als Kind seien ihr die Outfits ihres Vaters peinlich gewesen - vor allem, wenn er sie von der Schule abgeholt habe. Mittlerweile respektiere sie seinen Stil, doch einen kleinen Seitenhieb gab es dennoch hinterher.

"Du hast es wirklich drauf. Deine Beziehung zu einem Netzhemd ist wahrscheinlich deine längste, und sie funktioniert", sagte die Schauspielerin lachend. "Ihr beide macht euch gegenseitig besser. Das ist eine schöne Sache."

Zoë sagte weiter, dass es "großartig" sei, einen "coolen Vater" zu haben, aber nicht aus den Gründen, die die Leute vielleicht denken. Sie erklärte: "Deine Coolness kommt nicht von deinen Sonnenbrillen oder Lederhosen oder Netzhemden, sie kommt von deiner wahren Liebe zum Leben. Alles, was du tust, ist ein Ausdruck dieser Liebe."

In Bezug auf Lennys verstorbene Eltern, Roxie Roker und Sy Kravitz, fügte sie hinzu: "Ich weiß, dass Opa Sy und Oma Roxie schon damals so stolz auf das waren, was sie mit ansehen durften, was du getan und erreicht hast, und ich weiß, dass sie immer noch voller Bewunderung auf den Mann und Künstler schauen, der du geworden bist. Ich weiß, dass ich es bin. Glückwunsch, du bist ein Star."

Nachdem Zoë ihre Rede beendet hatte, umarmte sich das Vater-Tochter-Duo auf der Bühne, und Lenny flüsterte Zoë ins Ohr: "Das war wunderschön."