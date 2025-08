Schocknachricht von "Vampire Diaries"-Star: Schauspielerin von Bär verfolgt

Los Angeles (USA) - Was für ein riesiger Schock! Die "The Vampire Diaries"- Schauspielerin Claire Holt (37) wurde kürzlich von einem Schwarzbären verfolgt.

Wenigstens ein kleiner Lichtblick in der sonst so gruseligen Situation.

So habe der Bär sie entdeckt, als sie gerade durch die Landschaft joggte - und habe ihr "Zone 2 Training" ganz schnell in ein "Zone 5 Training" verwandelt. Derartige Zonen beziehen sich auf die Intensität des Trainings.

Auf Instagram teilte die 37-Jährige am Donnerstag ein Video und Bilder von dem schockierenden Moment und erklärte ihren Followern dabei: Sie hatte in diesem Augenblick wirklich Angst.

Claire Holt (37) wurde von einem Schwarzbären verfolgt. (Symbolbild) © 123rf/bobhilscher

Und als wäre das alles nicht schon erschreckend genug: Kurz darauf musste sich die Schauspielerin auch noch eingestehen, dass sie völlig falsch gehandelt hatte. So sei sie, als das Tier auf sie aufmerksam geworden war, so schnell sie konnte in die entgegengesetzte Richtung um ihr Leben gelaufen. Und das hätte fatal enden können.

So erklärt der US National Park Service, dass man sich in der Gegenwart von Bären eigentlich besser ruhig verhalten soll. Auch soll es helfen, leise mit ihnen zu sprechen und sich so als Mensch - und nicht als Beute - zu identifizieren.

Auf keinen Fall solle man vor ihnen weglaufen. Dann setzt bei den Tieren nämlich der Jagdtrieb ein. Und das ist für Menschen wirklich gefährlich. Schließlich sind die Riesen unglaublich schnell.

Es scheint, als hätte Holt wirklich noch einmal Glück im Unglück gehabt. Wie genau sie dem Raubtier entkommen konnte, berichtete die 37-Jährige, die durch ihre Rolle als Rebekah Mikaelson in "The Vampire Diaries" und "The Originals" sowie als Emma in "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" bekannt wurde, nicht.