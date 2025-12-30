Zu wenig Schlafzimmer: Laura Müller und Michael Wendler packen ihre Sachen

Cape Coral (Florida) - Drei Schlafzimmer sind den Wendlers einfach zu wenig, deshalb ziehen Laura (25) und Michael (53) um.

Laura Müller (25) hat bekannt gegeben, dass sie und ihr Mann umziehen werden. © Facebook/Michael Wendler

Zwei Jahre lang wohnten der Schlagersänger und das OnlyFans-Sternchen in einer edlen Villa im Hafenviertel der Stadt Cape Coral, im Südwesten Floridas. Nun heißt es jedoch "Bye Bye", wie Laura Müller am Montag in einem Beitrag auf Facebook verkündete.

Der Grund für den Umzug in ein neues Heim: "Weil drei Schlafzimmer einfach nicht hinhauen."

Wohin es die beiden zieht, wurde jedoch nicht verraten. Laura sprach lediglich von einer "wundervollen Stadt". Ihre Villa in Cape Coral will das Paar aber nicht völlig aufgeben: "Das Haus hier liegt uns dennoch sehr am Herzen."

Stattdessen soll das Objekt ab Februar vermietet werden: "Dann [gibt es] jetzt die Möglichkeit, im Wendler-Haus zu übernachten. Ist das nicht krass?", frohlockte die 25-Jährige.

Wirklich krass. Und wirklich kostspielig.