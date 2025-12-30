Zu wenig Schlafzimmer: Laura Müller und Michael Wendler packen ihre Sachen
Cape Coral (Florida) - Drei Schlafzimmer sind den Wendlers einfach zu wenig, deshalb ziehen Laura (25) und Michael (53) um.
Zwei Jahre lang wohnten der Schlagersänger und das OnlyFans-Sternchen in einer edlen Villa im Hafenviertel der Stadt Cape Coral, im Südwesten Floridas. Nun heißt es jedoch "Bye Bye", wie Laura Müller am Montag in einem Beitrag auf Facebook verkündete.
Der Grund für den Umzug in ein neues Heim: "Weil drei Schlafzimmer einfach nicht hinhauen."
Wohin es die beiden zieht, wurde jedoch nicht verraten. Laura sprach lediglich von einer "wundervollen Stadt". Ihre Villa in Cape Coral will das Paar aber nicht völlig aufgeben: "Das Haus hier liegt uns dennoch sehr am Herzen."
Stattdessen soll das Objekt ab Februar vermietet werden: "Dann [gibt es] jetzt die Möglichkeit, im Wendler-Haus zu übernachten. Ist das nicht krass?", frohlockte die 25-Jährige.
Wirklich krass. Und wirklich kostspielig.
Urlaub im "Wendler-Haus" kostet 412 Euro pro Nacht
Wer in einem der drei Schlafzimmer im "Wendler-Haus" schlummern will, zahlt pro Nacht in der "Off-Season" 242 Euro, in der Hochsaison sowie über Weihnachten und Ostern sind es 412 Euro.
Hinzu kommt eine Kaution in Höhe von 850 Euro, eine Reinigungsgebühr von 325 US-Dollar (rund 276 Euro) sowie Stromkosten von 22 Dollar (18,70 Euro) pro Nacht. Wer zusätzlich den Bootslift nutzen will, zahlt nochmal 125 Dollar (106 Euro) pro Woche.
Geboten bekommt man in der "Seaside Villa White Palace" der Wendlers unter anderem einen Whirlpool und Swimmingpool, eine Außenküche samt Gasgrill, vier Betten, drei Badezimmer und eben den Grund für den Auszug des Promi-Pärchens: nur drei Schlafzimmer. Insgesamt bietet das Anwesen Platz für sechs Personen.
Laura beteuerte unterdessen, dass der Zustand der Villa auch nach zwei Jahren in Gebrauch "immer noch wie neu" sei.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Facebook/Michael Wendler