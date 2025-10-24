Revision abgeschmettert: Michael Wendler offiziell vorbestraft

Duisburg/Düsseldorf - Schlagerstar Michael Wendler (53, "Sie liebt den DJ", "Egal") gilt seit dem 7. Oktober offiziell als vorbestraft.

Schlagersänger Michael Wendler (53) ist nun offiziell vorbestraft. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Nach einem Urteil des Landgerichts Duisburg wegen Beihilfe zur Vereitelung einer Zwangsvollstreckung war der Sänger vor das Oberlandesgericht Düsseldorf gezogen.

Die nächste Instanz verwarf allerdings den Antrag des heute 53-Jährigen auf Revision als unbegründet, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Pressestelle des Landgerichts Duisburg bestätigte, dass das Urteil vom 19. März 2025 nach der Entscheidung des OLG damit seit dem 7. Oktober rechtskräftig ist. Weitere Rechtsmittel sind nicht möglich.

Zuvor hatte die "Rheinische Post" über die Entscheidung des OLG berichtet.