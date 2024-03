36-Jähriger nach Streit in Erfurt niedergestochen: Haftbefehl gegen Täter erlassen

Die Polizei sperrte den Tatort in der Schmidtstedter Straße ab. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Gegen den mutmaßlichen Angreifer ist Haftbefehl erlassen worden.

Der 35-Jährige sitze wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag auf Nachfrage mit.

Der Täter war am vergangenen Mittwoch mit einem 36-Jährigen in der Erfurter Innenstadt in Streit geraten. Anschließend wurde der 36-Jährige niedergestochen und mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben nach erlitt er an den Armen und am Rücken insgesamt drei Wunden.

Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin den Tatort in der Schmidtstedter Straße ab und suchten mit einem Großaufgebot nach dem Angreifer.