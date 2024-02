Bundesregierung bekommt bei Faschingsumzügen in Thüringen ihr Fett weg

In der Faschingshochburg Wasungen wurde am Wochenende ausgiebig die fünfte Jahreszeit zelebriert. © Bodo Schackow/dpa

Ein Höhepunkt des Thüringer Karnevals war der traditionsreiche Umzug am Samstag durch Wasungen. Dort zogen die zwischen 1800 und 1900 Mitwirkenden bei trockenem und sonnigem Wetter und unter den typischen "Ahoi!"-Rufen durch die Faschingshochburg.

Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Vor allem die Berliner Ampel-Regierung aus SPD, FDP und Grünen bekam bei einigen der rund 100 beteiligten Karnevalsgruppen ihr Fett weg.

So schob etwa eine Gruppe Magier einen großen Kessel mit der Aufschrift "Mit faulem Zauber kocht die Ampel ihren stinkenden Brei". Viele griffen auch ein spezielles Jubiläum auf: Die urkundliche Ersterwähnung des Karnevals in Wasungen ist in diesem Jahr 500 Jahre her.

Die Polizei sprach von einem weitgehend ruhigen Umzug.