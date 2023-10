22-Jähriger in Thüringen lebensbedrohlich verletzt: Drei Personen festgenommen

Bad Langensalza - In Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) ist ein 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Drei Männer wurden festgenommen.

Vor Ort nahmen Polizisten die Ermittlungen auf. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, kam es in der Nacht auf Montag - gegen 23 Uhr - in der Hannoverschen Straße zu einer Streitigkeit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren daran fünf Personen beteiligt.

Unter den Männern im Alter von 22 bis 35 Jahren wurde ein 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. Inzwischen befindet sich der Mann nicht mehr in einem lebensgefährlichen Zustand, wie ein Polizeisprecher am Vormittag gegenüber TAG24 erklärte.

Am Morgen hieß es, dass er schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes erlitten habe. Ein 31-Jähriger erlitt den Angaben nach leichte Verletzungen.

Gegen 4 Uhr konnten anhand der Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen drei Männer festgenommen werden.