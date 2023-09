26.09.2023 12:42 581 Amok-Drohung: Polizei-Einsatz an Thüringer Fachhochschule

In Nordhausen ist es am Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz an dem Gelände der Fachhochschule gekommen. Eine Amok-Tat war angekündigt worden.

Von Carsten Jentzsch

Nordhausen - In Nordhausen ist es am heutigen Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Eine Amok-Tat war angekündigt worden. Am Gelände der Fachhochschule wurden umfangreiche polizeiliche Einsatzmaßnahmen eingeleitet. © Silvio Dietzel Wie die Polizei mitteilte, begannen um 10.15 Uhr an dem Gelände der Fachhochschule umfangreiche polizeiliche Einsatzmaßnahmen. Zugrunde lag dem Einsatz den Angaben nach die anonyme Ankündigung einer Amok-Tat. Die Landespolizeiinspektion Nordhausen bündelte seine zur Verfügung stehende Kräfte um und auf dem Gelände der Hochschule, "um eine solche Tat zu verhindern oder gegebenenfalls sofort intervenieren zu können", erklärten die Beamten. Letztlich konnten die Einsatzmaßnahmen nach umfangreichen Ermittlungen und Überprüfungen gegen 11.30 Uhr eingestellt werden. Das Gelände wurde nicht geräumt, wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte. Informationen darüber, in welcher Form die Ankündigung einer Amok-Tat erfolgte sowie weitere Details dazu, konnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Titelfoto: Silvio Dietzel