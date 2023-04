Schon wieder brutale Teenie-Tat: Mädchen verprügeln 14-Jährige, Video landet im Netz

Erfurt - Ein 14-jähriges Mädchen wurde in Erfurt verprügelt und ein Video dazu verbreitet sich aktuell in den sozialen Netzwerken.

Im Februar wurde ein 14-jähriges Mädchen von zwei Jugendlichen auf ein Straßenbahngleis geschubst und dort verprügelt. (Symbolbild) © SWE/ Steve Bauerschmidt

Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. Februar an einer Straßenbahnhaltestelle am Europaplatz, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In einem Handyvideo ist zu sehen, wie zwei 13-jährige Mädchen eine 14-Jährige auf ein Straßenbahngleis stoßen und dort auf sie einschlagen und eintreten.

Aus wenigen Metern Entfernung wird die brutale Tat gefilmt. Außerdem wird bei der Aufnahme deutlich, dass mehrere Jugendliche tatenlos dabei zusehen. Der Teenager hinter der Kamera fordert die beiden Täterinnen sogar offensichtlich zum Weitermachen auf.

Laut der Polizei Erfurt liegt gegen die beiden Jugendlichen bereits eine entsprechende Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vor.