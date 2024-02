04.02.2024 12:23 Frau beklaut Polizei während Einsatz

Eine Frau hat in der Nacht auf Samstag in Greiz die Polizei beklaut. Während eines Einsatzes vergriff sie sich am Funkstreifenwagen und stahl eine Uniformjacke.

Von Carsten Jentzsch

Greiz - Eine Frau hat in Greiz die Polizei beklaut. Während eines Einsatzes vergriff sich die Frau am Funkstreifenwagen. Die Frau vergriff sich am Funkstreifenwagen. (Symbolbild) © 123RF/chalabala Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden Beamte der Polizei Greiz in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 22.15 Uhr, zum Einsatz am Greizer Kaufland-Markt gerufen, um hier eine Schlägerei zwischen mehreren betrunkenen Personen zu schlichten. Die Beamten hatten den Angaben zufolge alle Hände voll zu tun, die Auseinandersetzung zu beenden und aufzuklären. Währenddessen habe sich eine 38-jährige Greizerin am Funkstreifenwagen vergriffen, hieß es. Laut Polizei stahl die Frau eine Uniformjacke aus dem Fahrzeug und rannte davon. Die Tatverdächtige wurde sofort ermittelt, berichteten die Beamten. Erfurt Crime Erwischt! 21-Jährige landet an ihrem Geburtstag in der Zelle Wenig später klingelte die Polizei an der Wohnungstür der bereits einschlägig vorbestraften Diebin und nahmen ihr das frisch erbeutete "Souvenir" wieder ab. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Titelfoto: 123RF/chalabala