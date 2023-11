Gedenkzettel an Erfurter Synagoge angezündet: Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Asylbewerber kommen laut Polizei aus Libyen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Bei den Ermittlungen werde auch ein möglicherweise antisemitisches Motiv geprüft, sagte der Sprecher der Erfurter Staatsanwaltschaft am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden Tatverdächtigen seien bislang noch nicht vernommen worden.

In der Nacht zum Sonntag hatten auf der mit Grabkerzen belegten Treppe an der Neuen Synagoge in Erfurt Zettel zum Gedenken an die Menschen in Israel gebrannt.

Die Beamten nahmen daraufhin zwei verdächtige betrunkene Männer fest. Laut Polizei kommen die 22 und 25 Jahre alten Asylbewerber aus Libyen.

Sie wurden unmittelbar danach wieder auf freien Fuß gesetzt. Verletzt wurde niemand, an den Treppenstufen der Synagoge entstanden leichte Verrußungen.

Der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, sagte: "Wir sind erschrocken, dass junge Asylbewerber genau wissen, wo unsere Synagoge ist. Unsere Leute haben Angst, dass sich das wiederholt."