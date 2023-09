14.09.2023 12:49 Internationaler Haftbefehl: Polizei nimmt Mann (52) am Hauptbahnhof Erfurt fest

Die Bundespolizei hat am Mittwoch am Hauptbahnhof in Erfurt einen internationalen Haftbefehl vollstreckt. Der 52-Jährige wurde in die JVA Tonna gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Die Bundespolizei hat am Mittwoch am Hauptbahnhof in Erfurt einen internationalen Haftbefehl vollstreckt. Der Festgenommene wartet nun auf seine Auslieferung nach Polen. (Symbolbild) © Bundespolizeiinspektion Erfurt Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bewegte sich am Mittwoch gegen 1.40 Uhr ein Mann - augenscheinlich ohne erkennbare Reiseabsichten - durch den Hauptbahnhof. In der Folge überprüften die Beamten den 52-Jährigen. Den Angaben nach wies eine fahndungsmäßige Kontrolle einen Hinweis auf einen internationalen Haftbefehl auf. Nach Austausch mit dem Bundeskriminalamt wurde bekannt, dass der Mann in seinem Heimatland wegen Betruges zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist. Erfurt Crime Vandalismus-Vorfall mit Kettensäge erschüttert Gemeinde: Belohnung ausgesetzt! Am Mittwochmittag wurde der Festgenommene zur Bestätigung des Haftbefehls bei einem Erfurter Gericht vorgeführt. Anschließend brachte ihn die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna. Dort wartet der Mann nun auf seine Auslieferung nach Polen, erklärten die Beamten.

