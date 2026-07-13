Nach Streit im Fitnessstudio: Mann vor Eingang zusammengeschlagen

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Ein Streit in einem Fitnessstudio am Anger in Erfurt ist am Sonntagabend in einer Schlägerei geendet.

Von Marie Pohland

Erfurt - Ein Streit in einem Fitnessstudio am Anger in Erfurt ist am Sonntagabend in einer Schlägerei geendet.

Nach einem Streit in einem Fitnessstudio wurde ein 31-Jähriger vor dem Gebäude von zwei Männern angegriffen und verletzt. (Symbolbild)
Nach einem Streit in einem Fitnessstudio wurde ein 31-Jähriger vor dem Gebäude von zwei Männern angegriffen und verletzt. (Symbolbild)  © 123rf/vertolet

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet ein Mann (31) gegen 21.10 Uhr mit einem 32-Jährigen im Fitnessstudio aneinander.

Als der 31-Jährige das Studio verließ, folgte ihm sein Kontrahent.

Vor dem Gebäude soll dieser den Mann gemeinsam mit einem bislang unbekannten Begleiter angegriffen und geschlagen haben.

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Der Verletzte flüchtete zurück ins Fitnessstudio und suchte dort Hilfe.

Die beiden Tatverdächtigen konnten anschließend unerkannt fliehen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Titelfoto: 123rf/vertolet

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