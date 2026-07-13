Nach Streit im Fitnessstudio: Mann vor Eingang zusammengeschlagen

Erfurt - Ein Streit in einem Fitnessstudio am Anger in Erfurt ist am Sonntagabend in einer Schlägerei geendet.

Nach einem Streit in einem Fitnessstudio wurde ein 31-Jähriger vor dem Gebäude von zwei Männern angegriffen und verletzt. (Symbolbild) © 123rf/vertolet

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet ein Mann (31) gegen 21.10 Uhr mit einem 32-Jährigen im Fitnessstudio aneinander.

Als der 31-Jährige das Studio verließ, folgte ihm sein Kontrahent.

Vor dem Gebäude soll dieser den Mann gemeinsam mit einem bislang unbekannten Begleiter angegriffen und geschlagen haben.

Der Verletzte flüchtete zurück ins Fitnessstudio und suchte dort Hilfe.