Sie sollte sie von Fluch befreien: 60-Jährige verliert Zehntausende Euro an vermeintliche Wunderheilerin

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Frau am vergangenen Freitag Opfer eines Betrugs. Den Angaben nach wurde sie im Bereich der Kaunaser Straße/Straßburger Platz von einer Frau angesprochen. Die Frau gab gegenüber der 60-Jährigen an, dass sie eine Wunderheilerin sei.

Hinweise zur Tat oder den beiden unbekannten Täterinnen nimmt die Kripo Jena unter 03641/812464 oder per E-Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de entgegen. In diesem Zusammenhang warnen die Beamten, sich nicht auf derartige Geschäfte einzulassen. Wenn man in eine solche Situation kommt, soll man die Polizei alarmieren.