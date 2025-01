Dritter Fall in 2025! Schule in Erfurt wegen Bombendrohung evakuiert

Erfurt - Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr ist eine Bombendrohung an einer Erfurter Schule eingegangen.

Die Polizei musste erneut eine Schule in Erfurt wegen einer Bombendrohung evakuieren. (Symbolfoto) © udo72/123rf

Wie die Polizei erklärte, ging die Drohung am Donnerstagmorgen per E-Mail ein und richtete sich gegen die Evangelische Gemeinschaftsschule an der Eugen-Richter-Straße in der Johannesvorstadt.

Die Polizei wurde gegen 7.45 Uhr über die Nachricht in Kenntnis gesetzt. Das Schulgebäude wurde anschließend von den Einsatzkräften evakuiert und mit dem Außengelände abgesperrt.

In diesem Jahr waren bereits zwei andere Schulen von einer Bombendrohung betroffen. Am 9. Januar und am vergangenen Montag (13. Januar) sind Drohungen gegen die Friedrich-Ebert-Schule am Langen Graben ausgesprochen worden. Die Polizei konnte nach der Durchsuchung des Schulgebäudes jeweils Entwarnung geben.