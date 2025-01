Erfurt will Erdwärme anzapfen - Nächste Etappe bei teurem Großprojekt startet

Erfurt - Erfurt will die Erdwärme anzapfen, um Tausende Wohnungen zu heizen. Bei dem teuren Großprojekt wird jetzt mit Schwingungsmessungen nach der richtigen Bohrstelle gesucht.

Die nächste Etappe beim Großprojekt Tiefengeothermie für die Fernwärmeversorgung in Erfurt startet. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Die nächste Etappe beim Großprojekt Tiefengeothermie für die Fernwärmeversorgung in Erfurt startet: In der zweiten Jahreshälfte sollen in großen Teilen des Stadtgebiets Seismik-Messungen erfolgen, für die voraussichtlich etwa 12.000 kleine Messgeräte auf einem Areal von 136 Quadratkilometern installiert werden, teilten die Stadtwerke Erfurt mit.

Sie sollen Daten zu den Gesteinsschichten in bis zu 7000 Metern Tiefe liefern und helfen, den richtigen Standort für die aufwendige Tiefenbohrung zu finden.

Bei der Tiefengeothermie wird die Wärme von Gestein genutzt, um Wasser zu erwärmen und für die Heizung von Wohnungen einzusetzen. Ähnliche Messungen, bei denen Schwingungen in den Untergrund geleitet werden, habe es auch bei anderen Geothermie-Projekten beispielsweise in München, Wien oder Münster gegeben.

Die Erschütterungen durch die Schwingungen seien mit denen einer vorbeifahrenden Straßenbahn vergleichbar, sagen Fachleute, die die Stadtwerke beraten.

Nicht ausgeschlossen wurde, dass Messgeräte - sogenannte Geophone - nach Absprache auch auf privaten Grundstücken in den Boden gesteckt werden.