Feueralarm in Erfurt: Riesige Rauchwolke über Thüringens Hauptstadt

Erfurt - In Erfurt ist am frühen Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen!

Augenzeugen veröffentlichten in den sozialen Medien Bilder, die eine riesige dunkle Rauchwolke zeigen.

Der Bau des Schulcampus sei eines der größten städtebaulichen Projekte im Erfurter Osten in den kommenden Jahren.

In Zukunft wird sich auf dem Gelände einiges verändern. Der Grund: Eine Markthalle, ein Schulcampus aus Gymnasium, Grundschule und Turnhalle sowie Hunderte Wohnungen sollen darauf entstehen. Das geht aus einem auf der Seite der Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung veröffentlichten Beitrag (März) hervor.

"Wir freuen uns alle darauf, wenn insbesondere auch aus Sicht der Feuerwehr zum Beispiel dieses Objekt endlich abgerissen wird, weil hier in den letzten Jahren regelmäßig Brände stattgefunden haben; die Polizei, Feuerwehr regelmäßig zu Großeinsätzen muss", so Matthias Bärwolff, Dezernent Bau, Verkehr und Umwelt, in einem früheren Video.