Flammen in der Nacht: Täter zünden in Erfurt mehrere Müllcontainer an

Erfurt - Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Erfurt mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt.

In der Nacht zu Samstag brannten mehrere Mülltonnen an der Singerstraße. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Polizei mitteilte, zündeten die Täter gegen 3.20 Uhr in der Singerstraße 130 zunächst eine Papiermülltonne aus Metall an. Der Inhalt verbrannte vollständig, an dem Container entstand lediglich ein kleiner Sachschaden durch Verrußung.

Wenig später gerieten in der Singerstraße 112 ebenfalls mehrere Papiertonnen aus Kunststoff in Brand. Die Behälter brannten vollständig aus, hieß es.

Zudem beschädigte das Feuer eine unmittelbar daneben befindliche Hecke. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 500 Euro.

In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.