Flammen in der Nacht: Täter zünden in Erfurt mehrere Müllcontainer an
Erfurt - Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Erfurt mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt.
Wie die Polizei mitteilte, zündeten die Täter gegen 3.20 Uhr in der Singerstraße 130 zunächst eine Papiermülltonne aus Metall an. Der Inhalt verbrannte vollständig, an dem Container entstand lediglich ein kleiner Sachschaden durch Verrußung.
Wenig später gerieten in der Singerstraße 112 ebenfalls mehrere Papiertonnen aus Kunststoff in Brand. Die Behälter brannten vollständig aus, hieß es.
Zudem beschädigte das Feuer eine unmittelbar daneben befindliche Hecke. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 500 Euro.
In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.
Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Singerstraße gemacht haben.
Hinweise bitte an die Landespolizeiinspektion Erfurt unter der Nummer 0361/574322100.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt