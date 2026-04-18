Ford kracht in Volkswagen: Vier Menschen verletzt – darunter zwei Kinder

Erfurt - Eine Unachtsamkeit hat am Freitagnachmittag in Erfurt zu einem Auffahrunfall geführt.

Der Ford war in den Volkswagen gekracht. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte es gegen 16 Uhr auf der Straße "Am Urbicher Kreuz" in Richtung "Am Herrenberg" gekracht.

Eine Volkswagen-Fahrerin hatte vor einem Zebrastreifen angehalten, damit die dort stehenden Fußgänger die Straße überqueren konnten.

Ein 22-Jähriger erkannte die Situation allerdings zu spät und fuhr mit seinem Ford auf den stehenden VW der 39-Jährigen auf.

Der Unfallverursacher sowie die Frau und ihre zwei minderjährigen Kinder wurden leicht verletzt. Sie wurden anschließend alle zur Untersuchung in örtliche Krankenhäuser gebracht. Der Ford sowie der Volkswagen mussten abgeschleppt werden.