16.05.2025 17:00 557 Frank Rosin auf Rettungsmission in Ostdeutschland

Starkoch Frank Rosin ist in der neuesten Ausgabe von "Rosins Restaurants" im Osten. Er besucht das "Il Cortile" in der Thüringer Landeshauptstadt in Erfurt.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Starkoch Frank Rosin ist in der neuesten Ausgabe von "Rosins Restaurants" im Osten. Er besucht das "Il Cortile" in der Thüringer Landeshauptstadt in Erfurt. Frank Rosin (58, r.) nahm das "Il Cortile" in Erfurt gründlichst unter die Lupe. © © Kabel Eins Der Sternekoch und TV-Star nahm das "Il Cortile" in der Johannesstraße dezidiert unter die Lupe und redete wie gewohnt Klartext: "Ich bin nicht der Stellschrauben-Typ, ich werde Euch den ... aufreißen." Für die "Il Cortile"-Besitzerin Denise König und Chefkoch Andreas Schöppe eine deutliche Ansage. Der Sternekoch und TV-Star ist nicht nach Thüringen gekommen, um mit netten Worten die Rettungsmission des Restaurants anzugehen. Das "Il Cortile" gibt es schon seit Jahren. Die angebotene gehobene Küche ist modern und vielseitig - doch auf Dauer blieben die Gäste aus. "Irgendwann kommt der Punkt, da fällt man in ein Loch. Man hat einfach keinen klaren Gedanken mehr dafür, man fühlt sich so leer und ausgebrannt", sagt Andreas Schöppe in der Sendung. Erfurt Frau bei Wohnungssuche in Erfurt sexuell belästigt und erpresst König und Schöppe kämpften mit der Angst vor einer ungewissen Zukunft. Teilweise waren pro Abend nur zwei Tische besetzt. 50.000 Euro, die die Gastronomen als Reserve hatten, waren zu dem Zeitpunkt Rosins Besuchs bereits aufgebraucht. Der 58-Jährige stand also vor großen Herausforderungen. Wie geht es dem "Il Cortile" heute? Als der Sternekoch seine Zelte in Erfurt aufschlug, befand sich das "Il Cortile" wirtschaftlich in keinem guten Zustand. © © Kabel Eins Wie genau der Starkoch das Restaurant in der Thüringer Landeshauptstadt umgekrempelt hat, kann auf Joyn begutachtet werden. Die Maßnahmen des 58-Jährigen scheinen gefruchtet zu haben, denn Denise König und Andreas Schöppe sind aus dem geschäftlichen Tief heraus und eine angesagte Adresse in der Erfurter Restaurantlandschaft, wie sie gegenüber der Thüringer Allgemeinen erklärten. Die Aufnahmen für "Rosins Restaurant" wurde bereits vor anderthalb Jahren angefertigt und nun ausgestrahlt. Welche Auswirkungen der Auftritt in der beliebten TV-Show für die Gastronomen hat, werden sie wohl erst jetzt so richtig spüren. Erfurt Verirrt und erschöpft: Polizei entdeckt dementen Rentner aus der Luft Wer die Internet-Seite des Restaurants "Il Cortile" aufruft, sieht lachende Gesichter und Auszeichnungen. Neu dazugekommen ist ein blaues Schild des Restaurantführers "Varta-Guide", der sich selbst für die Fibel für Geschäftsreisende - oder besser - Geschäftsessende hält. Zumindest optisch hebt sich das "Il Cortile" von anderen Restaurants in Erfurt ab, denn ein Schild von Frank Rosin mit dem Prädikat "Getestet von Rosins Restaurants" schmückt inzwischen das Lokal.

Titelfoto: © Kabel Eins