Fünf Autos und zwei Häuser brennen: Zwei junge Männer im Visier der Kripo
Erfurt - In Erfurt wurden am Wochenende mehrere Autos angezündet. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und hat zwei Tatverdächtige ermittelt.
Demnach handelt es sich um zwei 19-Jährige aus dem Raum Erfurt und Gera.
Einer der beiden sei auch vorläufig festgenommen worden, teilten die Beamten am Montag mit. Gegen ihn werde derzeit ein Haftantrag geprüft.
Zum Hintergrund der Tat sowie dem Motiv laufen die Ermittlungen die Kripo.
Am Samstagabend waren in der Hans-Seiler-Straße im Norden von Erfurt fünf Autos schwer beschädigt worden.
Das Feuer war in der Folge auf zwei Mehrfamilienhäuser übergegriffen, vor denen die Fahrzeuge geparkt waren.
22 Feuerwehrleute waren im Einsatz gewesen und konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 210.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa