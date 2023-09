09.09.2023 14:24 Gewalt am Erfurter Anger: Mann schlägt Frau und wird später nochmal auffällig

Am frühen Samstagmorgen hat sich vor einer Diskothek auf dem Anger in Erfurt eine Auseinandersetzung ereignet. Was bislang bekannt ist.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Am frühen Samstagmorgen hat sich vor einer Diskothek auf dem Anger in Erfurt eine Auseinandersetzung ereignet. Was bislang bekannt ist. Die Polizei versucht mithilfe von Zeugenhinweisen den bislang noch unbekannten Mann zu finden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei mitteilte, war es zu einem Streit zwischen einem unbekannten Mann und zwei unbekannten Frauen - welche sich auf den dortigen Bänken aufhielten - gekommen. Im weiteren Verlauf wurde es dann körperlich. Den Angaben nach soll der Unbekannte eine der Frauen geschlagen haben, woraufhin der Sicherheitsdienst der Diskothek eingriff. Dabei wurde der Täter nochmal handgreiflich und schlug einen 28-Jährigen. Im Anschluss entfernte sich der Täter in Richtung Juri-Gagarin-Ring. Zuvor warf er allerdings noch eine Flasche in Richtung des Sicherheitsdienstes und Gästen, die sich vor der Diskothek aufhielten. Den Erkenntnissen nach wurde jedoch niemand von der Flasche getroffen. Erfurt Ständige Proteste und Restarbeiten: Moschee in Erfurt wird nicht rechtzeitig fertig Wenig später bemerkten Passanten den Mann am Juri-Gagarin-Ring Ecke Krämpferstraße. Dort machte er sich laut Zeugenaussagen nahe einem Hotelparkplatz an dort abgestellten Autos zu schaffen. Danach flüchtete er und konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht gefunden werden. Aus diesem Grund suchen die Einsatzkräfte nach Zeugen, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können. Beschrieben wird der Täter wie folgt: etwa 1,80 Meter groß

schlank

schwarze Haare mit sogenannter Schüttelfrisur Zum Tatzeitpunkt soll er eine helle Hose und ein weißes T-Shirt getragen sowie einen Rucksack dabei gehabt haben. Die Polizei leitete aufgrund der Körperverletzungsdelikte und des versuchten Einbruchs in ein Kraftfahrzeug entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.

