Großbaustelle in Erfurt: Vollsperrung am Schmidtstedter Knoten bereits früher als geplant

Erfurt - Wegen Bauarbeiten ist der Schmidtstedter Knoten am Erfurter Hauptbahnhof ab heute (6. August) gesperrt.

Vollsperrung am Schmidtstedter Knoten in Erfurt. Grund ist Brückensrbeiten. © Martin Schutt/dpa

Statt wie zunächst geplant am Samstag wird bereits zweite Tage früher die gesamte Kreuzung gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte.

Der Straßenverkehr werde weiträumig über die Eisenberger Straße, Am Herrenberg, Häßlerstraße, Johann-Sebastian-Bach-Straße und Arnstädter Straße umgeleitet.

Grund für die Baumaßnahmen an dem viel befahrenen Knotenpunkt in der Stadt ist die Erneuerung einer Eisenbahnüberführung. Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass ein Bauteil aus den 1970er Jahren von Spannungsrisskorrosion betroffen sein könnte, aus diesem Grund wird es laut Deutscher Bahn vollständig ersetzt.

Der Abbruch der Brücke beginnt planmäßig am 18. August. Voraussichtlich ab 22. August endet die Vollsperrung und der Kreuzungsbereich soll wieder befahrbar sein, wie die Bahn mitteilte.