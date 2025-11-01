Komplett besoffen: 49-Jährige baut Unfall, mehrere Autos involviert

Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Polizei am Samstagvormittag erklärte, war der Versuch der 49-Jährigen mit ihrem Chevrolet auszuparken mächtig in die Hose gegangen.

Den Angaben nach hatte die Frau einen gegenüber geparkten BMW touchiert. Als sie anschließend mit ihrem Fahrzeug zurücksetzte, fuhr sie einen zwei Meter hohen Abhang hinunter und krachte auf dem Terrassenparkplatz gegen einen dort abgestellten Seat.

Die Dame überstand den Unfall unverletzt, allerdings wurden sowohl ihr Chevrolet als auch der Seat stark demoliert. Glimpflich ging es für den BMW aus. Das Auto kam mit einem kleinen Kratzer davon. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert.

Wie sich bei der darauffolgenden Unfallaufnahme herausstellte, saß die betrunken hinterm Steuer. Sie war laut Polizei derart alkoholisiert, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Auch die Durchführung eines Alkoholtests war für die 49-Jährige nicht mehr möglich.