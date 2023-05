Cosplay-Alarm in Erfurt: Wenn Spider-Man und Deadpool plötzlich Straßenbahn fahren

Erfurt - Wer am Wochenende seinen Fuß in den Erfurter Egapark setzt, der betritt quasi ein anderes Universum - da, wo Superhelden und Horror-Clowns flanierend Fotos knipsen und sich auf manch einem Erinnerungsbild sogar längst ausgestorbene Reptilien wiederfinden.

Superhelden und gleichzeitig Sprücheklopfer: Spider-Man (links) und Deadpool mit einer herzlichen Begrüßung auf einem Comicpark aus der Vergangenheit. (Archivbild) © imago/Karina Hessland/Montage

Sollten am Wochenende in Erfurt Gestalten in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, die beigefarbene Overalls tragen und unter Umständen noch einen maschinenähnlichen Rucksack auf dem Rücken tragen, dann könnte das vor allem bei manch älterer Generation durchaus Unbehagen auslösen.

Anlass zur Sorge gibt es allerdings nicht. Aus den Geräten dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Protonenstrahler blitzen. Jene Ghostbusters dürften wie manch ein Batman, Deadpool oder Spider-Man ganz friedlich unterwegs sein. Ja selbst ein Horror-Clown wie "Es" dürfte nichts dagegen haben, wenn man ihn in der Bahn um einen Sitzplatz fragt.

Das Ziel von Spider-Man und Co lautet Egapark - der wird am Samstag und Sonntag zum Comicpark! Dabei handelt es sich um Thüringens größte Comic-Convention und Ausstellung.

"Hier vereinen sich Comiczeichner, Superhelden aus dem gesamten Universum, ausgestorbene Reptilien und Schwertkämpfer aus dem Mittelalter zu einem einzigartigen Spektakel", heißt es auf der Egapark-Website.