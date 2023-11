Er wurde erst neulich mit dem Verdienstorden geehrt: Günter Schuchardt ist tot!

Verstarb im Alter von 69 Jahren: Günter Schuchardt, langjähriger Präsident des Museumsverbandes Thüringen e.V. (2003 bis 2019) und Burghauptmann der Wartburg (1995 bis 2021). (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Das teilte die Thüringer Staatskanzlei am Montagabend auf X mit. Den Angaben nach verstarb der Kulturwissenschaftler und langjährige Burghauptmann der Wartburg, der erst im Oktober mit dem Thüringer Verdienstorden durch den Ministerpräsidenten ausgezeichnet wurde, im Alter von 69 Jahren.

Übereinstimmenden Berichten zufolge verstarb Schuchardt am Montag nach langer Krankheit.

"Thüringen kann sich glücklich schätzen, dass Günter Schuchardt sich mit so großer Sachkenntnis und Hingabe der Wartburg, einem weltweit einmaligen Kulturdenkmal, angenommen hat", erklärte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) laut Mitteilung der Staatskanzlei.

Schuchardts jahrzehntelange Arbeit habe die Grundlage dafür gelegt, dass Menschen aus Thüringen und aller Welt auch in Zukunft "von der einzigartigen Aura der Wartburg in den Bann gezogen werden können", so Ramelow weiter.