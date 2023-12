Simson statt Schlitten: Weihnachtsmänner knattern durch Erfurt - Rekord gebrochen!

Zahlreiche Weihnachtsmänner knattern alljährlich durch Erfurt. Mit der Aktion will man den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Was wäre Weihnachten in Erfurt ohne ordentlich Zweitaktduft in der Luft? Richtig, das wäre wie Weihnachten ohne Schmuck am Baum. Die Aktion ist nämlich längst Kult!

Mit ordentlich Zweitaktduft ging es auch diesmal bei der 8. Weihnachtsmannausfahrt für zahlreiche Santas durch Erfurt.

Wie die Kraftstoffvagabunden Erfurt mitteilten, wurde mit knapp 330 Fahrzeugen erneut der Rekord gebrochen. "Wir staunten nicht schlecht, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid, um uns zu unterstützen! Tausend Dank dafür", hieß es auf deren Facebook-Seite.

Man bedankte sich zudem bei der Polizei Thüringen, die Straßenbahnfahrer der EVAG Erfurt sowie Oberbürgermeister Andreas Bausewein (50, SPD).