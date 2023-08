Trauer um Thüringens Ex-Innenminister: Karl Heinz Gasser ist tot!

Thüringens ehemaliger Innenminister, Karl Heinz Gasser, verstarb am 8. August im Alter von 79 Jahren. (Archivbild) © Martin Schutt dpa/lth/Montage

Der ehemalige CDU-Politiker starb laut übereinstimmenden Meldungen bereits am 8. August (Dienstag).

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) wurde in einer Mitteilung des Freistaates Thüringen mit folgenden Worten zitiert: "Karl Heinz Gasser hat Thüringens Aufbaujahre entscheidend mit geprägt. Er hat sich bleibende Verdienste um unseren Freistaat erworben. Wir sind ihm dafür dankbar und trauern mit seinen Angehörigen."

Nachdem Gasser viele Jahre in der hessischen Justiz tätig war, kam er nach Angaben des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales im Zuge der Wiedervereinigung nach Thüringen. Hier half er als Staatssekretär, Justiz- und später Innenminister mit seinen Erfahrungen beim Aufbau eines neuen, demokratischen Rechtsstaats.

Der hessische Justizminister Roman Poseck (53, CDU) erklärte laut einer Mitteilung des hessischen Ministeriums der Justiz unter anderem: "Die Justiz in Hessen und in Thüringen ist Karl Heinz Gasser zu großem Dank verpflichtet. Der Verstorbene hat sich mit einem hohen persönlichen Einsatz um den Rechtsstaat in beiden Bundesländern verdient gemacht."