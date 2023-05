Wenige Monate nach Tod von Ehemann Björn: Vierfach-Mama Maria bekommt tödliche Diagnose

Wenn Maria Ellwanger stirbt, hinterlässt sie Kinder und Enkelkinder. © Maria Ellwanger

Zumal die Kinder vor Kurzem erst einen Schicksalsschlag hinnehmen mussten. Im Oktober 2022 verstarb Marias Ehemann Björn infolge eines epileptischen Anfalls. Er wurde 43 Jahre alt. Vor allem die fünfjährige Larissa frage noch oft nach dem Papa, erzählt sie. "Sie hängt ganz arg an ihm."

Maria Ellwanger hat Angst, große Angst. Sie will nicht sterben. Sie will mit ihren Kindern noch so viel erleben, sie will noch so lange für ihre Liebsten da sein! "Es fühlt sich wie ein schlechter Horrorfilm an", sagt sie. Ihre Stimme zittert.

Seit März ist die 39-Jährige schon drei Mal operiert worden. Eine Chemotherapie hingegen würde bei ihrer Form der Erkrankung, die sehr selten sei, nichts bringen, hieße es von medizinischer Seite, sagt sie.

Ein Arzt habe gemeint, sie habe noch ein Jahr, ein anderer meinte, sie dürfe mit ein bis zwei Jahren rechnen. "Aber Ärzte sind auch keine Götter!", sagt sie plötzlich mit kräftiger Stimme - so als ob sich alle irren. Maria Ellwanger klammert sich an jeden Strohhalm. Es gebe da eine Immuntherapie, die könne ihr eventuell helfen, erklärt sie.

Eine Garantie, dass sie damit ihr Leben verlängern kann, gebe es jedoch nicht. Hinzu kommt, dass die Therapie 35.000 Euro kostet - verdammt viel Geld! Geld, welches die Vierfach-Mama nicht aufbringen kann. Momentan reiche es nicht mal für einen Urlaub an der Ostsee.