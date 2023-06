16.06.2023 11:11 Weltkriegs-Munition in Erfurt gesprengt: Weitere Funde in nächster Zeit nicht auszuschließen!

In Erfurt ist am Donnerstag eine Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten am Finanzministerium entdeckt und in der Folge gesprengt worden.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - In Erfurt ist am Donnerstag eine Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Die Munition war zuvor bei Bauarbeiten entdeckt worden. Weitere Munitionsfunde auf der Baustelle sind nicht ausgeschlossen! Die Bauarbeiter, die am Thüringer Finanzministerium tätig sind, haben es mit einer besonderen Situation zu tun. (Symbolbild) © 123rf/markisius Wie eine Polizeisprecherin am Freitag gegenüber TAG24 mitteilte, erfolgte die Sprengung kurz vor 17 Uhr. Unmittelbar danach seien die umfangreichen Absperrmaßnahmen aufgehoben worden. Polizei, Feuerwehr, Kampfmittelräumdienst und das Bürgeramt der Stadt Erfurt waren den Angaben nach im Einsatz. Die Panzerfaust war am Vormittag bei Bauarbeiten am Thüringer Finanzministerium entdeckt worden. Wie ein Ministeriumssprecher im Gespräch mit der Redaktion mitteilte, finden die Arbeiten für den Neubau einer Halle für Dienstfahrzeuge auf einem Areal statt, auf dem sich in früheren Zeiten unter anderem ein Schützengraben befand. Das Ministerium befindet sich den Angaben nach auf einem ehemaligen Kasernen-Gelände, Umbaumaßnahmen seien damals erfolgt. In der jüngsten Vergangenheit seien bereits Patronen auf der Baustelle gefunden worden. Bei größeren Munitionsfunden wie diesen müssten dann jedoch entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, so der Sprecher. Erfurt Lokal Känguru hoppelt durch Erfurt und hängt die Polizei ab Auf der Baustelle ist man den Angaben nach sensibilisiert für diese nicht ganz ungefährliche Situation. Bei der Planung habe man auch auf Luftaufnahmen zurückgegriffen. Wie der Ministeriumssprecher mitteilte, sei es nicht auszuschließen, dass auch in nächster Zeit Munition entdeckt wird - auch in der Größenordnung wie die, welche am Donnerstag gefunden wurde.

Titelfoto: 123rf/markisius