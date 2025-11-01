Person kettet sich selbst an Heizung fest und muss gerettet werden
Erfurt - Am Freitagabend musste die Polizei in Erfurt ausrücken. Eine Person hatte sich selbst in eine missliche Lage gebracht.
Der Pechvogel hatte die Beamten gegen 20 Uhr alarmiert und mitgeteilt, dass er sich selbst mit Handschellen an die Heizung in seiner Wohnung angekettet hatte.
Befreien konnte er sich nicht mehr, weil der Schlüssel den Angaben nach beim Umzug vor mehreren Wochen verloren gegangen war.
Als die Polizei vor Ort eintraf, warf die Person seinen Wohnungsschlüssel aus dem geöffneten Fenster. Die Einsatzkräfte konnten dadurch die Wohnung betreten und den Angeketteten befreien.
Warum sich die Person ohne Schlüssel mit der Handfessel an der Heizung festgemacht hatte, teilte er gegenüber den Beamten nicht mit.
Die Handschellen wurden anschließend mit Einverständnis des Betroffenen sichergestellt, da die Polizei bereits zum zweiten Mal wegen Selbstfesselung bei der Person ausgerückt war. In der Mitteilung machten die Beamten keine Angaben zum Geschlecht oder Alter.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa