Nach Stromausfällen im Erfurter Süden: Davon geht man aus!

Ein Umspannwerk der Stadtwerke Erfurt bei Nacht. (Symbolbild) © SWE/ Steve Bauerschmidt

Aktuell geht die SWE Netz GmbH davon aus, dass ein bestimmter Mittelspannungskabelabschnitt im Erfurter Süden für die Störungen verantwortlich ist. Das ging aus einer Mitteilung der GmbH vom Dienstag hervor.

Das Kabel stamme aus DDR-Zeiten und sei mit einem speziellen Isoliermittel versehen.

"Sollte das Kabel beschädigt werden, ist es möglich, dass das Mittel an die fehlerhafte Stelle fließt und diese vorläufig verschließt – eine Art Selbstheilung", hieß es weiter.

Die Folge sei, dass das Auffinden und Reparieren des defekten Kabelabschnitts erschwert würden, "da Messtechniken nur tatsächliche Schäden orten können". Dieses noch nicht reparierte Teilstück stelle aktuell eine Schwachstelle im Mittelspannungsnetz in Teilen des Erfurter Südens dar.

Zu den Stromausfällen war es am 19. September (Donnerstag) sowie in der vergangenen Woche am Mittwoch (25. September) und Freitag (27. September) gekommen.