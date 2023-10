CDU und FDP: Thüringen soll Bargeldzahlungen an Asylsuchende ersetzen - Das soll die Alternative sein!

Erfurt - CDU und FDP drängen die rot-rot-grüne Landesregierung, Bargeldleistungen an Asylsuchende durch Bezahlkarten zu ersetzen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Schard verlangte am Freitag in einer Mitteilung: "Sachleistungen müssen Vorrang vor Geldleistungen haben". (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Sachleistungen müssen Vorrang vor Geldleistungen haben", verlangte der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Schard am Freitag in einer Mitteilung.

"Damit Asylbewerber ihren Lebensunterhalt bestreiten können, braucht es nicht zwangsläufig Bargeld." Über Bezahlkarten könne der Kauf von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs ermöglicht werden.

Die FDP-Gruppe im Landtag kündigte einen entsprechenden Antrag im Plenum an. Bargeldzahlungen an Asylbewerber müssten "so weit wie möglich eingeschränkt werden", erklärte Gruppensprecher Thomas Kemmerich (58).

Thüringen plant nach Angaben des Migrationsministeriums derzeit keine Bezahlkarten als Ersatz von Bargeldleistungen für Asylbewerber. Die Debatte darüber wird bundesweit geführt. Angestoßen hatte sie der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Dürr (46).