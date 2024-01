CDU-Voigt geht auf AfD-Höcke ein und schlägt öffentliches Duell vor!

Thüringens CDU-Boss Mario Voigt (46) hat Björn Höcke ein öffentliches Streitgespräch vorgeschlagen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Wie wäre es mit einer Diskussion – Format bestimmen Sie – zum Europabegriff?", fragte der AfD-Politiker den Vorsitzenden des CDU-Landesverbandes sowie der -Landtagsfraktion via X. Voigt ließ das nicht unkommentiert - ganz im Gegenteil, er nahm die indirekte Einladung sogar an!

Er schrieb: "Wir schlagen Sie mit guten Argumenten - an der Wahlurne oder vor Gericht. Aber dann klären wir das eben in einem öffentlichen Streitgespräch." Termin und Ort würden folgen, hieß es.

Voigt sei sich sicher, dass deutlich werde, was Höcke sei: "Das Risiko für Wohlstand & Ordnung unseres schönen Thüringens."

Hintergrund waren Äußerungen von Voigt gegenüber der Welt.

So wurde er unter anderem mit diesen Worten zitiert: "Jemand, der Europa sterben lassen will, der kann nicht zugleich für wirtschaftlichen Wohlstand sorgen. Wir haben im Osten in der Friedlichen Revolution doch nicht die Demokratie erkämpft, um unser Land jetzt einem westdeutschen Oberlehrer, der die Demokratie verachtet, zu überlassen. Mein Anspruch ist es, Herrn Höcke zu schlagen."