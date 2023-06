"Drecksnazis": Wahlkampf in Sonneberg wird schmutzig, AfD kontert Vorwürfe gegen Sesselmann

Sonneberg - Die Polizei ermittelt wegen eines Vorfalls in Sonneberg. Dieser soll in Zusammenhang mit dem Anbringen von Wahlplakaten stehen. Einem Medienbericht zufolge wird gegen AfD-Politiker Robert Sesselmann (49) ermittelt.

AfD-Politiker Robert Sesselmann (49) soll einen Plakatierer laut Mitteilung des AfD-Gebietsverbandes Sonneberg auf zivilrechtliche Konsequenzen aufmerksam gemacht haben. Zuvor habe die Person Plakate der AfD verdreht. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Rechtsanwalt Robert Sesselmann könnte in nur wenigen Tagen als erster AfD-Landrat Deutschlands Geschichte schreiben. Am Sonntag kommt es in einer Stichwahl zum politischen Showdown zwischen ihm und CDU-Mann Jürgen Köpper (57).

Doch am Dienstag geriet Sesselmann in negative Schlagzeilen. Der Grund: Der dreifache Familienvater soll einen Mann, der CDU-Plakate anbringen wollte, zu Wochenbeginn verbal bedroht haben. Der AfD-Politiker, der in die Stichwahl muss, soll ihm vorgeworfen haben, sich an dessen Wahlplakaten zu schaffen zu machen.

TAG24 konfrontierte einen AfD-Referenten mit den Vorwürfen. Auf unsere Fragen ging man bislang nicht direkt ein. Stattdessen erhielten wir eine Mail von einem Mitarbeiter des AfD-Bürgerbüros Sonneberg, die eine Pressemitteilung beinhaltet, welche am Dienstagabend in nahezu identischem Wortlaut auch auf der Facebook-Seite des Gebietsverbandes Sonneberg veröffentlicht wurde.

Darin wird ein Vorfall am Montag in Sonneberg, der in Zusammenhang mit dem Anbringen von Wahlplakaten steht, bestätigt. Weiter heißt es: "Ein Plakatierer hat Plakate der AfD verdreht und sie so unleserlich gemacht." Dies sei von mehreren Zeugen, die gemeinsam mit dem Landratskandidaten Robert Sesselmann im Sonneberger Stadtgebiet unterwegs gewesen seien, beobachtet worden.

Der AfD-Kandidat habe die Person "aus seinem Fahrzeug heraus" zur Rede gestellt und ihn darauf aufmerksam gemacht, "dass dies zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehe". Zudem habe er ihn aufgefordert, die "Plakatverdrehung" zukünftig zu unterlassen.