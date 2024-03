Entwurf in Thüringen: Feuerwehrleute sollen sich zur Demokratie bekennen

Ehrenamtliche Feuerwehrleute sollten nach Auffassung von Rot-Rot-Grün für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Das sieht ein Entwurf zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vor, den die Abgeordneten im Thüringer Landtag am Donnerstag berieten.

Die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling (40) verteidigte die Regelung im Entwurf. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Der AfD-Abgeordnete Torsten Czuppon (58) sagte, es handele sich um eine Selbstverständlichkeit. "So ein Bekenntnis ablegen zu müssen, um ein Feuerwehrmann in Thüringen sein zu dürfen, das ist mit Sicherheit kein Grund, der sie stolz machen kann", sagte Czuppon. Das spalte die Thüringer und die Feuerwehren im Land, so Czuppon.

Die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling (40) verteidigte die Regelung im Entwurf. Im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes gehe es darum, dass Menschen andere Menschen vorurteilsfrei retten.

"Und wenn Sie da jemanden haben, der rassistische Einstellungen hat und der vielleicht Menschen anderer Hautfarbe vielleicht anders behandelt, dann haben wir da ein Problem - und zwar ein richtiges", sagte sie.

Zudem hätten Feuerwehren eine "wichtige gesellschaftliche Funktion", daher sei es wichtig, dass sie aktiv für Demokratie einstünden. Man könne aber gern über die richtige Formulierung diskutieren.