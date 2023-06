Boykott-Aufrufe nach AfD-Erfolg: Stadt Sonneberg prüft juristische Schritte, der MDR bekommt Post

Sonneberg - Die Stadt Sonneberg sowie Vertreter aus der hiesigen Wirtschaft stellen sich vehement gegen Boykott-Aufrufe für Unternehmen sowie für den kompletten Landkreis Sonneberg. Seitdem am vergangenen Sonntag AfD-Politiker Robert Sesselmann (50) in einer demokratischen Wahl zum Landrat gewählt worden ist, sieht man sich offenbar mit extremen Reaktionen konfrontiert.

Nach Angaben von Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt (62, parteilos) prüft die Stadt juristische "Konsequenzen". (Archivbild) © IMAGO/ari

In einem Statement des Geschäftsführers Dr. René F. Wilfer auf der Website des Unternehmens heißt es, dass man angesichts dieser Reaktionen erschrocken sei. Wilfer wandte sich auch in einem persönlichen Video an die Öffentlichkeit.

"Ich bin sehr betroffen darüber, dass Menschen in unserem Land so extrem auf eine demokratische Wahl reagieren, und einen ganzen Landstrich in 'Sippenhaft' nehmen", so Wilfer.

Jeder möge das Ergebnis der Wahl "unterschiedlich" beurteilen, aber "jede Form der Instrumentalisierung und Ideologisierung unseres Unternehmens" lehne man ab. PIKO vertrete keine politische "Gesinnung".

Auch die Privatbrauerei Gessner - mit Sitz in Sonneberg - meldete sich zu Wort. In einer Mitteilung heißt es, dass man in Zusammenhang mit der Wahl "in den sozialen Medien in eine bestimmte politische Richtung und Ideologie gedrängt" werde.

Es liege nicht in ihrer Hand, "für welche Zwecke unser Unternehmen und unsere Produkte von Außenstehenden für ihre politische und ideologische Gesinnung herangezogen werden." Man distanziere sich aber "nochmals unmissverständlich" davon.