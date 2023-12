Haushalt 2024: Jetzt wird über etwa 250 Millionen Euro verhandelt!

Nach einem Treffen von CDU-Fraktionschef Mario Voigt und Ministerpräsident Bodo Ramelow am Rand der Landtagssitzung in Erfurt hieß es, es gehe um eine Größenordnung von etwa 250 Millionen Euro, über die noch verhandelt werde. © Martin Schutt/dpa

Bei der Kompromisssuche für den Thüringer Landeshaushalt 2024 sind jetzt die Haushaltspolitiker der Fraktionen von Rot-Rot-Grün und der oppositionellen CDU-Fraktion gefragt.

Es gehe um eine Größenordnung von etwa 250 Millionen Euro, über die noch verhandelt werde, hieß es am Donnerstag nach einem Treffen von CDU-Fraktionschef Mario Voigt (46) und Ministerpräsident Bodo Ramelow am Rand der Landtagssitzung in Erfurt.



Das Geld solle nicht zur Finanzierung des Rekordhaushalts von 13,8 Milliarden Euro genutzt werden, den die Regierung vorgelegt hat, sondern in der Finanzrücklage des Landes für Notfälle bleiben.

Diese soll Ende 2024 nicht leer sein wie von der Regierung geplant, sondern noch etwa 500 Millionen Euro beinhalten.

Dabei handelt es sich neben den 250 Millionen Euro, die derzeit im Etat gesucht werden, um 250 Millionen Euro, die voraussichtlich 2023 nicht ausgegeben werden.