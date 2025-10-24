Spioniert die AfD für Russland? Höcke erstattet Anzeige

Erfurt - Die AfD -Fraktion im Thüringer Landtag geht nach dem Vorwurf , ihr parlamentarisches Fragerecht im Sinne Russlands zu missbrauchen, rechtlich gegen Innenminister Georg Maier (58, SPD) vor.

Björn Höcke (53, AfD) ist seit 2014 Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion im Thüringer Landtag. © Martin Schutt/dpa

Die Fraktion habe in Person des Vorsitzenden der Fraktion, Björn Höcke (53, AfD), Strafanzeige und Strafantrag gegen Maier wegen falscher Verdächtigung, Verleumdung und Nötigung von Verfassungsorganen gestellt.

Das sagte der justizpolitische Sprecher der Fraktion, Sascha Schlösser, in einem Video auf der Plattform "X".



Das "Handelsblatt" habe man wegen seiner Berichterstattung abgemahnt.

Der Innenminister habe jedes Maß verloren und kenne nicht die Pflichten, die ihm sein Amt auferlege, führte Schlösser fort. Sicherheitsrelevante Anfragen habe Maier jederzeit zurückweisen können. "Stattdessen inszeniert er sich hier mit Verschwörungstheorien."